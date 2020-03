Gobernantes, estrellas de Hollywood y la realeza: Las celebridades contagiadas con coronavirus

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El coronavirus mantiene en vilo al planeta. Con más de medio millón de infectados y 20 mil fallecidos, la pandemia no discrimina clases sociales ni titulos nobiliarios y el listado de celebridades afectadas se incrementa cada día.

Por infobae.com

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, informó este viernes el premier británico Boris Johnson, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno del mundo en informar que está infectado con el Covid-19.

Esta semana, el virus ya había llegado a altos miembros de la realeza: el príncipe Carlos, futuro rey de Inglaterra, anunció que tiene coronavirus y puso en alarma al Palacio de Buckingham por la salud de la reina Isabel II, de 93 años, con quien mantuvo una reunión privada días antes de contagiarse la enfermedad, convertida en pandemia y que ya ha matado a más de 20.000 personas en todo el mundo. Unos días antes, el pasado domingo, Alberto de Mónaco también daba a conocer que tenía conoravirus, pero que se encontraba bien.

La pandemia también ha provocado un efecto dominó que dejó a la industria del entretenimiento prácticamente en suspenso. El 11 de marzo, Tom Hanks anunció que él y su esposa, la actriz Rita Wilson, contrajeron el virus en Australia, lo que marcó el primer caso de alto perfil en Hollywood. A medida que el número de contagios continúa aumentando, los famosos con gran poder de influencia piden a los fanáticos y seguidores a autoaislarse. Los actores Idris Elba, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Itziar Ituño así como el cantante de ópera Plácido Domingo, también figuran en la lista de famosos que sufren los síntomas del COVID-19.

Este viernes se conoció que el actor Mark Bloom de 69 años, con una larga carrera teatral y que actuó en películas como “Buscando desesperadamente a Susan” y “Crocodile Dundee”, falleció por complicaciones respiratorias tras contraer el Covid-19.

La primera dama Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, también se contagió tras participar de un evento masivo en Londres, al que el actor británico Idris Elba asistió semanas antes de dar positivo.

La estrella de la NBA Kevin Durant y otros tres jugadores en los Brooklyn Nets dieron positivo por el coronavirus. Antes de su diagnóstico, jugaron contra Los Angeles Lakers el 10 de marzo antes de que la NBA cancelara el resto de su temporada. Y los compañeros de equipo de los Utah Jazz, Rudy Gobert y Donovan Mitchell, también tienen COVID-19.

Tom Hanks y Rita Wilson

El 11 de marzo, los reconocidos actores de 63 años, que estaban en Australia para la producción de la película biográfica Elvis Presley de Baz Luhrmann, anunciaron que tenían coronavirus.

“Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentiamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía algunos escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Nos hicieron pruebas de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos “, escribió el ganador del Oscar en Instagram.

Warner Bros., la compañía que distribuye la película, emitió un comunicado sobre Hanks y Wilson, quienes visitaron dos de las atracciones turísticas más populares de Australia antes de dar positivo por la enfermedad. “Estamos trabajando estrechamente con las agencias de salud australianas para identificar y contactar a cualquier persona que pueda haber estado en contacto directo con la persona. La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía siempre es nuestra principal prioridad, y estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo”.

Tras recibir el tratamiento adecuado, el matrimonio fue dado de alta de un hospital de Queensland cinco días después de que anunciaran que dieron positivo para COVID-19.

La pareja está en cuarentena en su residencia de Australia para evitar transmitir la enfermedad a otros. A través de sus redes, Hanks tuiteó que estaban mejor y alentó a sus seguidores a quedarse en sus casas para evitar la propagación del virus.

Idris Elba y su esposa Sabrina

Idris Elba dio positivo de coronavirus el 16 de marzo. El actor británico de 47 años lo confirmó en un video que publicó en Twitter.

“Esta mañana obtuve un resultado positivo para COVID-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédense en casa. Los mantendré informado sobre cómo estoy. No entren en pánico”, expresó el protagonista de Luther junto al video.

Aunque el actor no especificó dónde estuvo expuesto a alguien que había dado positivo, fue fotografiado con Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro canadiense Justin Trudeau, en WE Day 2020 el 4 de marzo. La primera dama canadiense dio positivo por COVID-19 el 13 de marzo, sin embargo, sigue sin confirmarse que los dos casos estén relacionados.

En el video, Idris también compartió que su esposa, Sabrina Dhowre, no había sido examinada por los médicos pero se encontraba bien. Fueron muchos los que criticaron al actor por exponer a su mujer al virus y, al mismo tiempo, llamar a sus fanáticos a cuidarse cumpliendo las medidas higiénicas necesarias para no transmiitir la enfermedad a otros. “Vivimos en un mundo dividido en este momento. Todos podemos sentirlo. Ahora es el momento de la solidaridad. Ahora es el momento de pensar el uno en el otro”.

El domingo pasado, Sabrina anunció que también dio positivo por coronavirus durante un episodio de FaceTime de “Oprah Talks: COVID-19” en Apple TV. Ella se negó a aislarse de su marido y terminó contagiada. “Podría haber tomado la decisión de meterme en otra habitación o alejarme pero tomé la decisión de quedarme con él y poder seguir tocándolo”, le dijo a Oprah.

La decisión de la pareja fue criticada por no practicar el distanciamiento que se recomienda para evitar los contagios.

Olga Kurylenko

La actriz ucraniana Olga Kurylenko, de 40 años, dio positivo por COVID-19, según su publicación de Instagram el 15 de marzo. Kurylenko, quien protagonizó junto a Daniel Craig la película de 2008 “Quantum of Solace”, compartió una foto de su ventana junto con la noticia de su diagnóstico.

“Encerrado en casa después de haber dado positivo por coronavirus. De hecho, he estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales”, escribió Kurylenko.”¡Cuídate y toma esto en serio!”

Días más tarde, la actriz compartió una actualización de su estado de salud y dijo que estaba “completamente recuperada”.

“Durante una semana me sentí bastante mal y estaba mayormente en cama, durmiendo, con fiebre alta y fuerte dolor de cabeza. La segunda semana, la fiebre había desaparecido pero apareció una tos leve y me sentía muy cansada. Al final de la segunda semana, me sentí totalmente bien”, agregó Kurylenko en su post.

Kristofer Hivju

Kristofer Hivju, conocido por sus papeles en “Game of Thrones” de HBO y en “The Fate of the Furious”, dio positivo de coronavirus y anunció la noticia en Instagram el 16 de marzo.

El actor noruego de 41 años dijo que él y su familia se aislarían a sí mismos “por el tiempo que sea necesario”.

“Estamos en buen estado de salud. Solo tengo síntomas leves de un resfriado. Hay personas con mayor riesgo y este virus puede ser un diagnóstico devastador para ellos, así que les exhorto a todos a que sean extremadamente cuidadosos; lávense las manos, mantengan distancia de los demás, entra en cuarentena; simplemente haz todo lo posible para evitar que el virus se propague “, escribió en su publicación.

Andy Cohen

Andy Cohen anunció el viernes pasado que dio positivo de COVID-19 a través de su perfil en Instgaram. El presentador de “Watch What Happens Live” dijo: “Después de unos días de cuarentena, y sin sentirme bien, he dado positivo por coronavirus”, escribió en el epigrafe de la fotografía. “Quiero agradecer a todos los profesionales médicos que trabajan incansablemente para todos nosotros, e instar a todos a quedarse en casa y cuidar de sí mismos”.

El príncipe Carlos y Alberto de Mónaco

El príncipe Carlos, de 71 años, anunció el miércoles que tiene coronavirus. “El Príncipe de Gales ha dado positivo. Ha estado mostrando síntomas leves, se mantiene en buen estado de salud y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días como de costumbre”, dijo un vocero de la corona. También se informó que la duquesa de Cornwall, esposa de Carlos, también fue examinada y dio negativo.Ambos se han autoaislado en el castillo de Balmoral en Escocia. Aunque aún se desconoce dónde estuvo expuesto el herededo al trono al COVID-19, podría haber contraído el virus después de participar en une reunión en Londres junto con el príncipe Alberto de Mónaco, que dio positivo solo unos días después de conocerse el diagnóstico del hijo mayor de la reina Isabel II.

Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim, conocido por las series “Lost” y “Hawaii Five-0?, también ha dado positivo y ha dado un paso más allá para lanzar un mensaje antirracista: “Sí, soy asiático. Y sí, tengo coronavirus. Pero no lo he contraído en China, lo he contraído en Estados Unidos. En Nueva York”.

“Por favor, por favor paren con los prejuicios y la violencia sin sentido hacia las personas asiáticas”, pidió el intérprete en un video en Instagram.

El mensaje del actor, además de productor ejecutivo de The good doctor, también viene marcado por el comportamiento del presidente Donald Trump. “A pesar de que ciertos políticos lo quieran nombrar de otra forma, no considero tan importante el sitio del que procede como la cantidad de personas que están enfermas y muriendo”. El principal representante de los EEUU se hizo referencia al coronavirus como el “virus chino”, aumentando el estigma de la comunidad asiática en el país. De hecho, una cámara hasta captó cómo había tachado de su discurso la palabra “corona” para sustituirla por “chinese”.

Días más tarde, luego de recibir el diagnóstico por el COVID-19, Daniel Dae Kim, habló en Instagram sobre la evolución de la enfermedad y agradeció las palabras de aliento de sus fans.

“Estoy feliz de anunciar que mi progreso marcha bien y que me siento casi de vuelta a la normalidad”, expresó el actor de 51 años. Tengo suerte de estar en el 80% de los casos que no requieren hospitalización, y esa estadística es muy importante”, puntualizó.

Kim reiteró que se mantiene en aislamiento total, pero que tendría la aprobación de estar de vuelta con su familia, una vez que reciba el alta médica. “Me da gusto informarles que ellos no tienen ningún síntoma, y que únicamente están aburridos como el resto de nosotros”, expresó Daniel sobre su esposa Mia y sus hijos Zander y Jackson.

Rachel Matthews

La actriz Rachel Matthews, conocida por ser la voz de Honeymaren en el filme de Disney Frozen 2, dio positivo en la prueba de coronavirus, según informó a través de su cuenta de Instagram.

“Hola chicos, di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena. Me siento mejor y publicaré información que espero sea útil para algunos”, escribió la joven de 26 años.

Matthews remarcó: “No estoy segura de cuál es el siguiente paso pero obviamente permaneceré en cuarentena hasta que se me indique lo contrario. Es momento de ser inteligentes y responsables y cuidarnos los unos a los otros”.

Plácido Domingo

El famoso cantante de ópera, alejado de los escenarios por denuncias por acoso sexual, escribió en un mensaje de Facebook el domingo que era su “deber moral” anunciar que tiene coronavirus. “Mi familia y yo estamos todos aislados por el tiempo que se considere médicamente necesario”, explicó. “Actualmente todos gozamos de buena salud, pero experimenté síntomas de fiebre y tos, por lo que decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo”. El artista también “rogó” a la gente que “siguiera las pautas básicas” sanitarias en un intento por frenar la propagación del virus.

Itziar Ituño

Cuando millones de personas en todo el mundo están esperando el estreno de la cuarta temporada de “La Casa de Papel”, una de sus protagonistas dio a conocer la semana pasada de que dio positivo en la prueba del coronavirus y, como era de esperarse, conmocionó a todos. Se trata de Itziar Ituño, la actriz española que da vida inspectora Murillo y que desde la tercera tercera temporada forma parte de “la banda del profesor” como “Lisboa”.

. “Hola a todos!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del tes. Es coronavirus”, sentenció la actriz.” Noté que no tenía olfato, no huelo nada. Es como si tuvieses mocos, pero sin tenerlos y no hueles ni pruebas nada. Y el hambre, me estoy forzando a comer pero no tengo hambre”, dijo después en una entrevista.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, agregó como comentario de una foto que en la que sale sonriendo y recostada sobre una cama.