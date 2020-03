Hugo Carvajal no se ha entregado a las autoridades, según AP

Este sábado se pudo conocer de manera extraoficial que Hugo “El Pollo” Carvajal estaría entregándose a las autoridades luego de ser acusado formalmente por los Estados Unidos de estar vinculado en una red de narcotráfico, sin embargo, fuentes de AP han revelado que esos no son los planes actuales del mayor general retirado.

lapatilla.com

De acuerdo al periodista Joshua Goodman, fuentes de AP han dicho que que no es cierto que Carvajal se haya rendido.

Afirman que existe mucha presión para que lo haga después de las acusaciones de esta semana, pero las personas cercanas a él, así como las fuerzas del orden españolas y estadounidenses han asegurado que no están con él.

Sources tell @AP that it is not true that @hugocarvajal4f has surrendered. Lots of pressure for him to do so after this week's indictments, but people close to him as well as US, Spanish law enforcement assure us that they are not with him.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 28, 2020