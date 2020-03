Enfermero de Manhattan filtra desgarradora imagen de camión con muertos por coronavirus

Un enfermero de un hospital de Manhattan, Nueva York, inmortalizó el lunes por la mañana la desgarradora imagen que le dejaba el final de su jornada laboral. Al terminar su turno, el sanitario subió a un camión refrigerador donde yacían los restos mortales de personas que habían muerto por complicaciones derivadas de COVID-19, la enfermedad que genera el coronavirus.

Por ElDiarioNY

“Tome [la imagen] para mostrarle a la gente”, dijo el enfermero de emergencias de 38 años, según Buzzfeed. “Es la horrible realidad de lo que estamos enfrentando y de adónde hemos llegado”, añadió. El enfermero no quiso identificarse ni decir el nombre de su hospital por miedo a represalias, cuenta el citado medio.

#COVID?19 #coronavirus

A registered nurse at a Manhattan hospital on Sunday, March 29, saw a giant refrigerator truck was sitting, ready to carry away those who had died from complications of COVID19. He walked up to the truck, opened the latch, and snapped a picture. pic.twitter.com/nle6onfiOO

— Doug Shen (@vote4dongshen) March 29, 2020