Murió el cantante ganador del Grammy Joe Diffie por COVID-19

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante de country ganador del Grammy Joe Diffie murió a los 61 años, debido a complicaciones por Covid-19.

Joe falleció ayer a los 61 años, debido a complicaciones por coronavirus.

Diffie tuvo varios éxitos en los 90, con baladas del género honky-tonk como “Home” y “Pickup Man”,

La noticia fue confirmada por su publicista, Scott Adkins, quien aseguró que falleció en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos.

El cantante y ganador del Grammy anunció apenas el viernes que dio positivo a Covid-19, convirtiéndose en la primera celebridad del country en hacer público el diagnóstico.

Entre sus éxitos musicales destacaron “Honky Tonk Attitude”, “Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)”, “Bigger Than the Beatles” y “If the Devil Danced (In Empy Pockets)”.

Sus álbumes de mediados de los 1990, Honkey Tonk Attitude’ y Third Rock From the Sun, lograron discos de platino.

Diffie compartió un premio Grammy a la Mejor Colaboración Country por la canción “Same Old Train” con Merle Haggard, Marty Stuart y otros.

Su último álbum fue The Bluegrass Album: Homecoming, lanzado en 2010.

Al cantautor ganador del Grammy le sobreviven su esposa, Tara Terpening Diffie, y siete hijos de cuatro matrimonios.

Por otra parte, se ha anunciado que el número de muertes por coronavirus sigue a la alza y ya cobró la vida del primer miembro de la realeza en Europa: María Teresa de Borbón-Parma falleció en París debido al coronavirus (Covid-19) y el anuncio de su muerte fue dado a conocer por el príncipe Carlos de Borbón-Parma, su sobrino.