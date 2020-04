Canciller de Austria respaldó la iniciativa de una transición en Venezuela junto a Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sebastian Kurz, canciller de Austria, respaldó la iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional, de la mano con el presidente Juan Guaidó, para enfrentar la proliferación del coronavirus en Venezuela.

lapatilla.com

“Bienvenida la propuesta Estados Unidos para la transición democrática en Venezuela”, expresó Kurz en su cuenta de Twitter. “La situación humanitaria en Venezuela requiere un gobierno de unidad nacional”, enfatizó.

De acuerdo con el criterio del canciller austriaco, “los actores políticos de todas las partes deben trabajar juntos para mitigar la crisis de Covid-19 y también allanar el camino para elecciones libres y justas”.

Political actors from all sides must work together to mitigate Covid-19 crisis and also pave the way for free and fair elections. @usembvienna @StateDep @jguaido

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 31, 2020