Clíver Alcalá se declaró inocente ante la justicia estadounidense

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Clíver Alcalá, general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ex funcionario del régimen chavista, se declaró inocente ante la justicia estadounidense por los cargos de conspiración al narcotráfico.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el periodista Joshua Goodman reveló que: “En la primera comparecencia ante el tribunal el lunes, el general retirado Cliver Alcalá se declaró inocente de los cargos de liderar una conspiración de narcotráfico con Nicolás Maduro. En un extraño giro debido al coronavirus, la lectura de cargos tuvo lugar por teléfono sin la presencia de los abogados de Alcalá. Fue detenido“.

A la par de Alcalá, el Departamento de Justicia se encuentra en la búsqueda de altos jerarcas de la dictadura venezolana, tales como Nicolás Maduro, líder de la tiranía, y por quien EEUU ofrece USD 15 millones por información que lleve a su captura.

Asimismo, la nación norteamericana brindaría la suma de USD 10 millones a quien aporte información que lleve a la aprehensión de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Tareck El Aissami, y el mismo Alcalá.

In first court appearance Monday, retired Gen. Cliver Alcala pleaded not guilty to charges of leading a drug trafficking conspiracy with @NicolasMaduro. In a bizarre twist due to coronavirus, the arraignment took place by phone without Alcala's lawyers present. He was detained.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) March 31, 2020