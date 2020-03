Marco Rubio sobre Venezuela: Esto es un conflicto entre una mafia y una Asamblea Nacional

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida en los Estados Unidos se pronunció tras la reciente propuestas del Secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo al régimen de Maduro.

lapatilla.com

“Transición a la democracia en Venezuela es el desenlace ideal. Pero cualquier esfuerzo para facilitar esto debe recordar que esto no es un conflicto entre dos facciones iguales y legítimas.

Este es un conflicto entre una mafia ilegítima y una Asamblea Nacional legítimamente elegida dirigida por Juan Guaidó”, escribió el senador.

Transition to democracy in #Venezuela is the ideal outcome

But any effort to facilitate this must remember this isn’t a conflict between 2 equal & legitimate factions

This is a conflict between an illegitimate mafia & a legitimately elected National Assembly led by @jguaido

— Marco Rubio (@marcorubio) March 31, 2020