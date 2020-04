El alcalde de Miami-Dade firma la orden de cerrar todas las guarderías para adultos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, firmó una orden de emergencia para cerrar todas las guarderías para adultos en todo el condado.

Por CBSMiami

El nuevo mandato en la batalla contra el coronavirus entrará en vigencia el 3 de abril a las 11:59 p.m.

“La orden es parte de nuestras medidas en curso para ayudar a detener la propagación de COVID-19 entre nuestros residentes más frágiles”, dijo el alcalde.

Esto ocurre solo un día después de que el alcalde ordenó el cierre de todos los gimnasios y piscinas en condominios y apartamentos.

