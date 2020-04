Marco Rubio no descarta que Trump se pronuncie sobre Venezuela este #1Abr

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador estadounidense Marco Rubio asomó la posibilidad de que presidente Donald Trump comparta información relevante sobre Venezuela, este miércoles, en su sesión informativa.

lapatilla.com

“Incluso mientras estamos enfocados en la crisis que enfrentamos debido a la #COVID?19, la política exterior y la seguridad nacional no se detienen”, publicó Rubio a través de su cuenta de Twitter.

Even as we are focused on the crisis we face due to the #COVID?19 pandemic, foreign policy & national security doesn’t stop.

Interesting information relevant to the #MaduroMafia in #Venezuela may be discussed today at the front end of @potus 5pm briefing at @WhiteHouse

— Marco Rubio (@marcorubio) April 1, 2020