No es con represión sino con atención al ciudadano como se frenará el coronavirus

El profesor William Anseume (USB), coordinador municipal en Guaicaipuro del partido Vente Venezuela, se refirió en esta oportunidad a la ola represiva desmedida del régimen a fin de contener la pandemia que azota a la humanidad:

“Hemos estado presenciando una oleada represiva increíble en todas las calles del país. Por supuesto, el municipio Guaicaipuro no escapa de la búsqueda de imposición de esa idea infantil de que el covid 19 se espanta con uniformes, con armas, con prisión, incluso. De nuevo están equivocados los opresores del régimen. Y centrados en la represión, en su necesidad diaria de mostrar fortalezas físicas que, además, ya no tienen, porque los batieron contra el suelo desde lejos, olvidan que la posible solución de semejante problema no se afinca en los fusiles, en los barrotes y los golpes sino en la prevención. El virus no se asusta con el FAES o la Guardia Nacional Bolivariana. El virus se controla con higiene, porque es un problema de salud. Debe, mejor, atenderse a los ciudadanos en cuanto a las carencias hondas que se han generado por tantos y tantos años de descuido, de ignorar las necesidades de la gente”. Dijo y prosiguió:

“Falta agua, y faltan todos los demás servicios, como siempre, pero como nunca ahora son razones de vida o muerte. En lugar de un plan represivo se debió generar y debe generarse un plan inmediato a través del cual no falte agua en ningún rincón. Pero no, sacan policías y militares para apalear ciudadanos, para gritar, para apresar, para agredir de cualquier modo. Porque su objeto no es controlar el coronavirus sino hacer sentir fuerza y doblegar más a quienes ellos creen borregos. No es justo que a estas alturas falte agua en casi todo el municipio Guaicaipuro. Que no haya un plan de entrega de jabón o su venta en jornadas especiales a precios especiales, a sabiendas que agua y jabón son indispensables para evitar el contagio, para protegerse”.

“No quieren que los habitantes salgan e impone horarios, pero la verdad es que todos tenemos que salir frecuentemente en busca de lo indispensable: los alimentos que suben su precio a diario,para el espanto de todos, y hacen inmanejable cualquier presupuesto, sumado a que el trabajo no puede desempeñarse igual, sobre todo para quienes dependen, y en el municipio abundan, de su trabajo diario y no son empleados públicos. La buena alimentación es indispensable para subir las defensas y atacar la enfermedad. Hay que buscar gas, porque no llega. Se va la luz e impide la más tranquila permanencia en los hogares, sin teléfonos o televisión. La gasolina es un tema al que le han sacado partido porque no hay y la que pudiera haber quedado la usan y se la disputan fuerzas del mal llamado orden público. Las señales telefónicas y de televisión por cable son otro caos generalizado. Aquí no ha habido un desastre mayor por el civismo que caracteriza al venezolano, por nada más”.

“Los centros hospitalarios sin insumos, sin oxígeno, sin agua, como el Pronto Socorro en los Teques, sin manera de desinfectar, casi sin medicina, con apenas un tapabocas y unos guantes, exponiendo al personal a la contaminación, al personal que debe asistir la a todos en medio de esta pandemia. Es un riesgo permanente para todos, no sólo para ellos. Y así en todos los centros de salud, cuyo personal además, mucho hace, porque son de los peor remunerados del país”, continuó señalando el dirigente político regional.

“Atención y educación continua es lo que necesitan los habitantes, información precisa y constante, no reprimendas y groseros procederes inaceptables, para esconder la ineptitud consuetudinaria que caracteriza a la actuación del régimen. Si la cuarentena ha estado bien llevada en un comienzo se debe a la ciudadanía, no a los agentes en las calles. Pero esto puede desbordarse más allá del silencio que quieren imponerle al personal de salud y a los periodistas y a quien ose buscar informar. Inaceptable censura y manipulación de los datos que opera en contra del control del virus más que en eliminarlo o evitar su propagación. Seguiremos muy pendientes de las actuaciones oficiales y de las necesidades de la gente en Guiacaipuro para denunciarlas por todos los medios posibles, hoy condenamos la represión y la censura, porque no es así como el virus se detendrá.

Nota de prensa