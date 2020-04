Pixar lanzó un curso en línea gratis para aprender animación durante la cuarentena (Detalles)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

¿Te imaginas poder aprender animación de la mano de un gigante en el tema? Pues ahora es una realidad, el estudio cinematográfico presento Pixar in a Box, donde podrás mirar detrás de escena como los artistas de Pixar trabajan en cada proyecto.

Por: Nosotros los diseñadores

Podrás crear la animación de pelotas rebotando, construir una multitud de robots y hacer explotar fuegos artificiales virtuales. Las materias base que se aprenden en la escuela (matemáticas, ciencias, informática y humanidades) se utilizan cada día para crear increíbles películas en Pixar.

Pixar in a Box nace de la colaboración entre Pixar Animation Studios y Khan Academy por ofrecer un aprendizaje personalizado, sumado a los lamentables acontecimientos que vivimos el día de hoy, Pixar in a Box es una gran herramienta donde los estudiantes practican a su propio ritmo, primero llenando vacíos en su comprensión y luego acelerando su aprendizaje y lo mejor está patrocinada por la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, Disney.

Puedes realizar el curso AQUÍ

?Looking for something fun to do today? ?

Let us introduce you to Pixar in a Box, our handy online tool that teaches animation through math, science, and art. Visit https://t.co/I3IPRXNBtl to learn more! pic.twitter.com/UUR67yQ7xt

— Pixar (@Pixar) March 26, 2020