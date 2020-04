Reino Unido aplaude propuesta de transición de EEUU para Venezuela 

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Dominic Raab, se pronunció sobre su cuenta en la red social Twitter, para agradecer sobre la propuesta de transición de Estados Unidos sobre Venezuela.

lapatilla.com

“Los venezolanos han sufrido lo suficiente y enfrentan una profunda crisis por el coronavirus”, dijo.

Asimismo, destacó que “Todos los partidos deben unirse y hacer una solución política, incluyendo nuevas elecciones presidenciales, una realidad. Agradezco la propuesta de @SecPompeo de un Marco de Transición Democrática para Venezuela”.

Venezuelans have suffered long enough and face a deep crisis over coronavirus. All parties must come together and make a political solution, including fresh Presidential elections, a reality. I welcome @SecPompeo's proposal of a Democratic Transition Framework for Venezuela

— Dominic Raab (@DominicRaab) April 1, 2020