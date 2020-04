ALnavío: Esta es la fuerza de mar, tierra y aire que emplea EEUU en la operación antinarcóticos contra Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Destructores de la marina, buques costeros, barcos de combate de litoral, helicópteros, aviones patrulleros, aeronaves con capacidad para lanzar y dirigir ataques, tropas terrestres de las Brigadas de Asistencia de la Fuerza de Seguridad… Este es el despliegue de la operación antinarcóticos contra Maduro que lanzó este miércoles el presidente Donald Trump. Así lo reseña Así lo reseña alnavio.com

Por Daniel Gómez

Los analistas en Venezuela aseguran que el bloqueo naval contra el régimen de Nicolás Maduro será la mayor operación antinarcóticos vista en el hemisferio occidental. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prometió “duplicar las capacidades” del Comando Sur para efectuar la operación. Desde el Pentágono anunciaron el apoyo de 22 países, así como del Mando Europeo y de la Flota del Pacífico. Un despliegue sin precedentes que contará con la siguiente fuerza de mar, tierra y aire:

#COVID19 will not stop the @DeptofDefense from protecting the American people from illegal drugs. At the direction of the @POTUS, additional U.S. ships, aircraft, and security forces are underway to disrupt narcotics trafficking. pic.twitter.com/BFTbxqcFGn

— @EsperDoD (@EsperDoD) April 1, 2020