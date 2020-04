¿Cae un meteorito en Nigeria? La verdad de las fotos y videos que circulan en redes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La supuesta caída de un meteorito ha causado asombro en Nigeria y en el mundo. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes de un inmenso cráter en medio de una carretera en villa de Eleyowo, cerca del aeropuerto de la ciudad de Akure.

Por: Marca

De acuerdo a varios medios los pobladores de Eleyowo reportaron haber escuchado una explosión y algunos aseguraron creer que se trataba de una bomba como atentado terrorista. Incluso la información afirma que varios científicos de la Universidad Obafemi Awolowo realizaron los estudios pertinentes y dieron por hecho que se trataba de un meteorito.

La caída del meteorito en Nigeria, falsa

La realidad es que no se trató de un meteorito sino de una fake news. El pasado 28 de marzo The Guardian informó la explosión de un camión cargado de dinamita, lo que causó la destrucción de una escuela, una iglesia y algunas casas.

De igual forma el gobernador del estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, escribió en sus redes sociales: “Veo que muchas personas desearían que esta incidencia de Akure fuera un meteorito. Aunque la teoría de la conspiración suena intrigante, agradecemos a Dios que este no fuera el caso, de lo contrario estaríamos escuchando sobre múltiples zonas de impacto y muchas muertes. Felicitaciones a la policía por manejar bien la situación”.

I see many people wish this Akure incidence was a meteor. Although the conspiracy theory sounds intriguing, we thank God this wasn’t the case, else we would be hearing about multiple impact zones and a lot of fatalities.

Kudos to the Police for managing the situation well.

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) March 28, 2020