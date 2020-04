¡Por no ser complaciente! Globovisión despide a periodista en medio de la pandemia

View this post on Instagram

No han sido semanas fáciles. En medio de la pandemia que nos mantiene a todos en cuarentena no les niego la gran confusión que sentía antes de hacer público este mensaje. No es tiempo de medias tintas. Hacer silencio echaría por tierra mi compromiso con la verdad y el periodismo libre, porque un pregrado, un posgrado y una maestría no se estudian para callar. Quiero hacerles saber lo feliz y agradecido que estoy por el tiempo que amanecí junto a ustedes en @primerapagina. A todo el equipo, mil gracias. No saben cuánto me enseñaron. A mi gran mentor, @jcpinedap, mi eterno agradecimiento por confiar y creer siempre en mi trabajo, sin dejar de lado a todos con los que compartí y confiaron en mi. A todos ustedes, mi audiencia: ¡Gracias infinitas! por seguir mi trabajo y estar pendiente de mí. Por ustedes siento el mayor respeto. No me dieron la oportunidad de despedirme en pantalla de Primera Página, pero este vicioso de la verdad seguirá aquí para informarles. Estoy seguro que en un tiempo no muy lejano, el reloj volverá a despertarme muy temprano para reencontrarme con ustedes y con la verdad. #HalimNaim