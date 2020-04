Actriz de “Somos tú y yo” sorprendió a todos con sensual foto en el baño

View this post on Instagram

Esta foto la saqué de un boomerang que monte hace unos días. Y cuanto me la han comentado! Algunos comentarios son positivos, otros no tanto. Realmente las cosas negativas no me hacen sentir mal y las positivas no definen mi felicidad. Solo tú decides ser feliz o no, no es una cosa, no es un alguien, eres tú quien decide serlo. . . 🔹“Nunca serás suficiente para la persona Incorrecta”🔹 . . . #loveyourself #love #live #photointhemirror #beyou #mybodyisnotyourproblem #beauty #me #screenshot