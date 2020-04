Stef Blok: Venezuela necesita un gobierno de transición para salir de la crisis política y humanitaria

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda, Stef Blok, anunció a través de su cuenta en Twitter, que la crisis política y humanitaria en Venezuela solo se puede detener mediante la restauración de la democracia.

Por lapatilla.com

“Las elecciones presidenciales libres y justas son clave”, dijo.

Además agregó que El Reino de los Países Bajos acoge con satisfacción la propuesta del secretario Mike Pompeo, para restablecer un gobierno de transición de unidad nacional para este fin.

The political and humanitarian crisis in Venezuela can only be stopped by restoring democracy. Free and fair presidential elections are key.

The Kingdom of the Netherlands welcomes the proposal of @SecPompeo to establish a transition government of national unity to this end.

— Stef Blok (@ministerBlok) April 2, 2020