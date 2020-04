A sus 16 años, falleció el actor Logan Williams de la serie “The Flash”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor canadiense Logan Williams ha muerto con tan solo 16 años. Según informa The New York Post, la causa de la muerte del joven intérprete, un rostro conocido tras aparecer en series como The Flash o Supernatural, no ha sido confirmada.

Con información de El Farandi

Fue la propia madre quien confirmó la muerte del actor. “Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres quienes han perdido a su único nieto”, señaló Marlyse Williams en referencia a la situación de aislamiento social.

Nacido en Vancouver (Canadá) Logan Williams interpretó al Barry Allen niño en varios episodios de The Flash, la serie basada en los cómics de DC que emite la cadena estadounidense The CW entre 2014 y 2015. Grant Gustin, el protagonista de la exitosa ficción, dijo adiós al joven actor con una imagen en la que aparecen juntos durante el rodaje del episodio piloto, de 2014.

El actor interpretó a Barry Allen en The Flash en el capítulo piloto y en “Fastest Man Alive”, “The Flash Is Born”, “The Man in the Yellow Suit”, “The Nuclear Man”, “Tricksters”, “Fast Enough” y “The Man Who Saved Central City”. También participó en las series The Whispers (2015), Supernatural (2015) y When Calls the Heart (2015-2016).