Diputado Olivares sobre el Covid-19: Venezuela es el país que menos pruebas ha hecho en todo el mundo

El diputado por el estado Vargas, Jose Manuel Olivares reveló información sobre la situación del coronavirus en Venezuela pues “Si Maduro miente hoy venezolanos van a morir mañana”.

“Según Organización de Naciones Unidas (ONU), Venezuela es uno de los países que menos pruebas ha realizado, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro han ofrecido cifras que se contradicen, la crisis se está manejando mal, ¿por qué el Estadio Universitario no es centro para pruebas?”, cuestionó el médico nuclear.

En relación a la actuación del régimen venezolano, el diputado aseguró que “Maduro mezcla la política con un tema científico, regala equipos a Colombia y aquí no hay capacidad, pone en riesgo la vida de los venezolanos, por qué Venezuela se comportaría distinto al resto del mundo?”.

El parlamentario en el exilio, cuestionó el alcance de la encuesta realizada a través del sistema patria, “Maduro miente y eso va a costar la vida de venezolanos, ellos dicen que según el Sistema Patria tienen 60 mil venezolanos que deben hacerse las pruebas, serían 96 pruebas por día, eso daría dos años para hacer todas las pruebas”.

“Las pruebas se deben realizar en diversos centros de salud del país, no solo en el Instituto Nacional de Higiene, en Caracas”, propuso el médico.

“No se debe politizar el tema, atender el Covid-09 por un carnet, Maduro nos lleva hacia allá, sobre las pruebas rápidas han dado fallas en el mundo, si la prueba es negativa ofrece dudas, por eso se va al PCR”, considera Olivares.

“Venezuela no tiene los mejores números de aislamiento social, hay interacción social, si masificáramos las pruebas tendríamos muchos más casos, y actuaríamos de manera más eficiente en el seguimiento de los casos”, enfatizó Olivares.

Olivares ejemplificó que en “un país como República Dominicana tiene 96 fallecidos, la tasa de contagio es 1.8, Colombia tienen 1.267 casos, 25 fallecidos, Alemania tiene 91 mil casos, por qué Venezuela sería distinto?”.

“Si nos ponemos en tasa de ataque conservadora de 10 % habría 3 millones de venezolanos con la enfermedad, considerando los tres tipos de pacientes, inclusive el asintomático, 400 mil venezolanos necesitarían hospitalización, no existe la capacidad instalada”, lamentó Jose Manuel Olivares.

Sobre las declaraciones del Nicolás Maduro, el parlamentario expuso que “si asumimos que Maduro no miente con las 11 mil camas eso no es suficiente para 400 mil venezolanos, ellos destruyeron el sistema de salud, no hay capacidad, no hay medicamentos, no podrán reparar esto en un par de semanas, hay que manejar la verdad”.

La escasez de combustible también afecta es desempeño del personal de salud durante la cuarentena, “Maduro pone en riesgo la vida de los venezolanos, nosotros, por nuestra parte, garantizamos el material de bioprotección para los médicos, 62 % del equipo de salud no tiene gasolina para acudir al hospital (…) muchos no pueden ir a sus trabajos, duran 20 horas en una cola para la gasolina”.

“¿Quién cuida a nuestros pacientes? Es un manejo difícil la terapia intensiva por Covid-19, no hay dotación, no se dice la verdad, se maneja la crisis con soberbia y mentiras”, cuestionó

“En el tema de las camas: hay que definir primero una cama hospitalaria, una cama de terapia intensiva, eso es más que un colchón, implica la capacidad de atención, de aislamiento”, agregó.

“En la Ciudad Hospitalaria de Valencia solo hay siete camas de terapia intensiva, Hospital de Margarita no tiene terapia intensiva, JM de los Ríos tiene casi cerrada el área, en resumen no hay las camas de terapia intensiva”, aclaró Olivares.

“Hay pocas camas de terapia intensiva en los hospitales del país, a veces pensamos solo en Caracas y nos olvidamos del interior, adicionalmente, 70 % de los tomógrafos y equipos de rayos x no funcionan”, lamentó el médico.

El diputado explicó que “los ventiladores son bastante costosos, pudieran haber 250 mil en el país, pero no sabemos si todos funcionan, aclaro que un ventilador es distinto a una cama de terapia intensiva (…) Todos los residentes de todos los postgrados de Medicina deben recibir preparación en cuanto a los ventiladores”.

“Uno puede tener un ventilador en su casa pero quién lo opera, es el monitoreo, es la atención médica. Antes de finalizar, les recuerdo a todos que deben lavarse las manos y, principalmente, no tocarse la cara”, señaló el diputado.

“Lo de los Hospitales Centinela es un absurdo, no tiene sentido, ya le costó la vida a un venezolano, los que han ido al Hospital El Algodonal saben que no está dotado, esa definición debe eliminarse”, considera.

En cuanto a la crisis hospitalaria, olivares recordó que “el sistema de salud venezolano tiene 70 % de hospitales sin agua, 60 % de los hospitales no tienen jabón, 66 % no tienen tapabocas ni mascarillas, no hay para hacer los cover face, intubaciones, ese es el sistema de salud que enfrenta la crisis”.

Los medicamentos cubanos son un negocio más de Nicolás Maduro en tiempos de cuarentena para el diputado Olivares, “ni en tiempos de crisis detienen negocios, Maduro quiere hacer negocios con Cuba por el interferón, OMS dijo que el interferón no aporta beneficio a los pacientes, no hay más discusión, Maduro insiste en mantener un negocio”.

“Maduro habla de cloroquina, eso no previene la enfermedad, más bien habrá efectos secundarios, no es el tratamiento específico, debe garantizarse en la terapia intensiva pero no previene la enfermedad”, comentó el médico.

El diputado Olivares destacó que se debe decir la verdad sobre las cifras del coronavirus, “esta rueda de prensa no es para decir que yo tengo los números, los tienes tú, sino en insistir en que se debe hablar con la verdad a los venezolanos”.

“Maduro habló de una cifra por información que recibió, eso evolucionó, es verdad que hay 153 casos, la duda es que hay muchos más casos de los que se reportan, Maduro no es sincero, deberían haber más pruebas hechas y habría más casos positivos”, afirmó el parlamentario.

Sobre la tendencias que tendría la coronavirus en Venezuela, Olivares analizó que “haríamos proyección en el tiempo, en dos o tres semanas estaríamos en el pico, vemos lo que ocurre en Ecuador, no hay manera de que un sistema de salud tenga en el mundo la capacidad de contener, ¿por qué en Venezuela sería distinto?”.

“Si suponemos que el pico de la enfermedad es en dos semanas, 14 % va a requerir atención hospitalaria, hay que proyectarlo, se aplana la curva, podrías decir que la cuarentena abarcaría todo el mes de abril, no levantarla antes, será un mes difícil”, alarmó el parlamenterio.

El médico venezolano en el exilio enfatizó que “reconozco el trabajo heroico del personal de salud, me siento orgullo de pertenecer al gremio médico, nuestros médicos y enfermeras están en la primera línea del frente de batalla”.

El médico oncólogo reiteró que “el presidente Juan Guaidó está centrado en la pandemia, todas las naciones del mundo hacen proyecciones, hablan de sus semanas pico, la información certera es la protección necesaria para saber el comportamiento de la enfermedad”.

“Gracias a esfuerzos de Juan Guaidó se han enviado dotaciones a hospitales, material de protección para médicos, ventiladores, vía Citgo compra de materiales médicos, no podemos descansar ni un minuto en saber la verdad, hay que ser responsables”, recalcó el diputado.

“El Presidente Guaidó anunció nueve millones de dólares de organismos multilaterales, eso es básicamente dotación para equipos de salud, dotación de hospitales, si te quedas sin médicos en hospitales vendría el caos, la decisión de a dónde irá el dinero no es mía”, según anunció.

“En el tema sanitario mi recomendación ha sido dotación, en primer lugar, y pruebas, en el segundo lugar, en la ONU, el diputado Miguel Pizarro coordina esfuerzos para pedir ayuda, quien controla el sistema de salud se dedicó a mentir”, denunció el radioterapista.

Por su parte, “el canciller Julio Borges ha hablado con sus colegas para la ayuda, la capacidad de construir ayuda está avanzando, pero se sigue encontrando con la prepotencia de Maduro que no permite el ingreso de ayuda, comentó Olivares.