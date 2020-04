Vecchio le recordó al Financial Times por qué no se deben retirar las sanciones contra Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El embajador venezolano ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, cuestionó el editorial emitido por el medio norteamericano Financial Times que propone el cese de las sanciones económicas contra personalidades e instituciones clave al servicio del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Enviamos una nota al Financial Times en lo que respecta a su pieza del Consejo Editorial Este es el momento de renunciar a las sanciones en Venezuela, comentó Vecchio en Twitter.

“Abordamos aspectos clave sobre supuestos que ayudan a establecer el récord de la crisis y las posibles soluciones en Venezuela. Tanto la crisis humanitaria como la pandemia en Venezuela requieren atención urgente, no se puede responder a una crisis sin considerar la otra”, puntualizó el embajador venezolano.

“Los venezolanos ya estaban amenazados por una emergencia humanitaria como resultado de la grave corrupción y mala gestión del régimen”, recordó Vecchio.

Más tarde, aclara: “El artículo asume que el gobierno interino tiene fondos bajo su control y los administra activamente; Esto es falso. Muchos de estos fondos están congelados bajo procedimientos legales, incluidas investigaciones de lavado de dinero, en diferentes jurisdicciones”.

Asimismo, Vecchio detalló que “de estos activos, hemos podido acceder a 20 millones de dólares para comprar y distribuir suministros vitales para ayuda humanitaria a través de organizaciones internacionales sin fines de lucro de confianza”.

Sobre las sanciones

“Las sanciones están en su lugar porque usurpó nuestra constitución, robó una elección y continúa violando los derechos del pueblo venezolano. Se aplicaron sanciones para privar al régimen de los ingresos necesarios para reprimir y robar al público”, reiteró el vocero diplomático nombrado por el presidente encargado, Juan Guaidó.

“El régimen de Maduro niega continuamente la entrega de ayuda en puertos y aeropuertos, así como visas para trabajadores humanitarios y otras licencias necesarias para la ayuda humanitaria”, agregó.

Señaló que el régimen de Maduro no ha solicitado formalmente ninguna excepción humanitaria ante el Departamento de Estado. “Aún así, de alguna manera, Maduro ha logrado pagar al menos 12,5 millones de dólares a empresas de cabildeo con sede en Washington”, objetó Vecchio.

“Incluso durante una pandemia, periodistas y profesionales de la salud, los líderes políticos y sus familiares son perseguidos, hostigados y encarcelados activamente, incluida la amenaza de encarcelar al presidente interino”, condenó.

El representante venezolano en EEUU también enfatizó que “el presidente Guaidó ha ofrecido formar un gobierno de emergencia de coalición para manejar la pandemia y allanar el camino para elecciones democráticas. Este esfuerzo sería liderado por las diferentes facciones políticas en Venezuela que no están involucradas con crímenes contra la humanidad”.

Finalmente, Vecchio sentenció que “la única forma de garantizar que esta asistencia llegue realmente al pueblo venezolano es eliminar a Maduro y los obstáculos restantes para la restauración de la democracia a través de una transición democrática seria y creíble”.

