VTV presentó un VIDEO editado de la colisión entre el Resolute y el Naiguatá (+ Disparos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El canal al servicio del régimen chavista de Nicolás Maduro, Venezolana de Televisión (VTV), presentó un video editado de escasos segundos que exhibe parte del altercado entre el crucero portugués “Resolute” y el guardacostas venezolana “Naiguatá”, el cual zozobró tras una colisión al norte de la isla La Tortuga el pasado lunes 30 de marzo.

lapatilla.com

La cuenta en Twitter, @ConflictsW se encargó de republicar el material presentado por VTV y describir lo sucedido.

En las imágenes se observa a efectivos de la Armada venezolana exigirle a la tripulación del crucero extranjero que “paren las máquinas” mientras disparaban sus rifles hacia el océano.

En otra corta secuencia, se aprecia el sonido del impacto entre las dos naves cuando, presumiblemente, el Naiguatá estaría intentando practicar el abordaje del crucero.

Finalmnete, en otro segmento más, se observan los daños en proa del Resolute y los correspondientes en el babor trasero del guardacostas.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt

— CNW (@ConflictsW) April 4, 2020