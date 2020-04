Congresista Mario Díaz Balart se recuperó del coronavirus y donará su plasma para ayudar a afectados

El congresista Mario Díaz-Balart por el estado Florida dijo el domingo que se ha recuperado completamente del nuevo coronavirus y espera donar su plasma a la Cruz Roja “para ayudar a las personas con infecciones graves o inmediatas que amenazan la vida con COVID-19.

lapatilla.com

“Hoy, después de ser considerado #COVID19 gratis por mi médico, pude reunirme con mi familia en Miami. Aunque todavía estoy un poco débil, me siento bien, y solicité participar en el @RedCross donación de plasma para ayudar a las personas con infecciones graves o inmediatamente mortales por COVID-19”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

— Mario Diaz-Balart (@MarioDB) April 5, 2020