Diez x Uno: 10×1 cumple 6 años – Demasiado riesgo – Hasta Cuándo China

1.- 10×1 cumple 6 años:

Así es. Esta columna que escribo con mucho gusto para este medio, Boletín Viajes, ha arribado a sus primeros 6 años. La verdad es que el tiempo pasa volando y más cuando uno hace algo que le gusta. He tenido la necesidad de comunicarme desde siempre, desde niño. Eso me ha llevado a probar cuanta plataforma sale. He escrito en prensa, revistas, páginas web, he hecho programas de radio y más recientemente, lanzado un canal en Youtube. Y pues acá en 10×1 he apostado a que seamos un sitio de referencia en el análisis de la actividad local y mundial. Aprovecho para agradecer tu lectoría, ya que estamos entre las secciones más leídas de este medio digital. Me gustaría mucho que si tienes alguna recomendación me la hagas llegar, es muy importante………………..Vamos por mínimo 6 años más!!!.

2.- Este es el segundo 10×1 que escribo en cuarentena:

Y por lo que se ve, no será el último. El confinamiento es difícil, es un verdadero reto para el sistema nervioso de la gente. En las redes hay personas que sueñan con vivir en una casa con jardín para salir y sentarse a que le dé el sol. Otros agradecen tener un balcón, que es seguramente el sitio más usado de la casa. Las redes sociales vienen a jugar el papel de los papeles, muy seguramente su tráfico ha subido de forma exponencial. Así como la app Zoom para llamadas en conferencia grupales, que era muy seguramente desconocida para el grueso de la población hasta hace un par de semanas. Netflix mismo ha tenido que hacer ajustes por la alta demanda. El reto es aguantar y aguantar y aguantar. Una de las herramientas es distanciarse, confinarse, para Dios quiera todo pase con la menor cantidad de víctimas posibles.

3.- #QuedateEnCasa y dile no al Fake News:

La pandemia en Venezuela no se comportara diferente a otros países, por cierto muchos de ellos desarrollados o de primer mundo. El virus hará su mejor esfuerzo en abarcar cada vez más víctimas. El problema como sabemos es que este país, no tiene la capacidad para afrontar medio virus, imagínense la pandemia completa. El brote no está acá desde mediados de marzo, como creíamos cuando ese viernes 13 de marzo, el país corrió a sus casas a esconderse. No. Ya se había manifestado antes como el caso del señor de Antímano que tenía síntomas desde finales de febrero. Debemos tomar conciencia y ser de verdad lo más cumplidos posibles con las medidas de resguardo y limpieza. Hay que ver esto como algo muy peligroso y no tomarlo a la ligera. Eso sí, no nos hagamos eco de toda “fake news” que aparezca. Antes de compartirlo, confirmemos y comprobemos, sino, la pandemia será al menos digitalmente, 10 veces más grande de lo que es.

4.- Turismo en Terapia Intensiva:

Bueno, lo que sabíamos que venía, llegó. Se están buscando más respiradores, pero para asistir a la actividad aéreo comercial mundial. La situación es más grave de lo que se había visto jamás. Y lo que más preocupa no es lo que ya pasó, sino lo que falta, nadie tiene claro cuánto va a durar este apagón aéreo mundial. Y al no tener eso claro, la incertidumbre es terrible. Y es una pandemia financiera porque se está llevando por delante a todo servicio turístico habido, mayoristas de turismo, agencias de viajes, hoteles, etc. Lamentándolo mucho la cosa no se ve nada bien, y muchas serán las víctimas en la actividad del turismo. Ojala cuando pase todo, se pueda reestructurar el negocio y seguir………….Aguaten todo lo que puedan!!!.

5.- Demasiado riesgo:

Ver el espacio aéreo de EEUU lleno de aviones, causa mucha inquietud. Si bien los números dicen que la actividad aérea de ese país cayó más de 80%, sigue habiendo gran cantidad de aeronaves en ese espacio aéreo. Muchos dicen que ese país, no se puede apagar de un día para otro por equis cantidad de razones, pero es que deberían considerarlo, en vista de esta pandémica locura. El virus está viajando en esos aviones de un sitio a otro. Tal vez hace falta parar, respirar y luego seguir. Ya Trump anunció que las medidas se extienden todo abril y que él cree que la economía retomará su camino en junio. Eso son, mis queridos lectores, 3 meses desde marzo, llenos de incertidumbre, poca o nula producción, y así un cúmulo de factores negativos. Ojalá que para EEUU no sea muy caro el precio de no bajar por completo la clavija.

