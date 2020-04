Mujer de 104 años sobreviviente de la gripe española se recupera del coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una italiana de 104 años se convirtió el pasado 4 de abril en una de las pacientes de mayor edad que supera el contagio de coronavirus, según informan medios locales, siendo este el segundo caso conocido de un centenario que se cura de la enfermedad.

Ada Zanusso, sobreviviente también de la llamada gripe española, comenzó a presentar síntomas como fiebre, vómitos y dificultad para respirar en su hogar en la provincia de Biella, en el norte de Italia, el pasado 17 de marzo. Sin embargo, ya está de vuelta a la residencia donde convive con otros ancianos, algunos de los cuales han muerto debido a la propagación viral, según señalan medios locales.

De acuerdo con lo mencionado por su hijo al medio Corriere Torino, la superación del virus por parte de su madre “es una alegría inmensa y es un gesto de esperanza para todos quienes sufren la enfermedad”.

La recuperación de Zanusso se da en un contexto de declive de las tasas de mortalidad en Italia. El domingo 5 de abril se anunciaron 525 fallecimientos a causa del covid-19, la cifra más baja desde el 19 de marzo, que equivale a una disminución de un 23 por ciento frente a las 681 muertes reportadas el sábado 4.

Durante el pasado domingo 5 se indicó además una disminución de 17 en el número de pacientes que permanecen en estado crítico, siendo este el segundo día consecutivo de caídas en las cifras, teniendo 3.977 casos en total. Italia sigue siendo la nación europea más afectada por la propagación viral, con una tasa de 15.887 muertos hasta la fecha.

