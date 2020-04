Asesinaron en una emboscada a dos oficiales del Ejército en Bolívar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos oficiales del Ejército fueron asesinados durante una emboscada ejecutada por agresores armados que dispararon contra su vehículo durante la noche del lunes 6 de abril.

“Reportaron detonaciones y explosiones en sector las Tejas vía Fuerte Tarabay, de forma inmediata salió una comisión militar para verificar la zona, al llegar al sector las Tejas (Tumeremo)”, informó el rescatista Delmiro De Barrio en Twitter.

En la escena del crimen encontraron una Toyota Fortuner, color gris, “con múltiples impactos de bala”.

De Barrio explicó que en su interior se encontraban los cuerpos sin vida del Teniente Coronel Solís León Ernesto, de 41 años, Comandante del Batallón 512 Fuerte Tarabay y del Sargento Segundo Flores Gustavo, conductor del vehículo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, “se activó Plan de Reacción Inmediata en la sede del Destacamento 624, debido a que se escucharon detonaciones de armas y presuntos artefactos explosivos con una duración aproximada de un minuto, en las inmediaciones del sector la Caratica”.

Asimismo, señalaron que “de acuerdo a la posición”, el vehículo se trasladaba hacia el Fuerte Tarabay.

Según aproximaciones de Conflicts News Worldwide, “los informes dicen que fueron emboscados por miembros de una banda criminal que lucha por el control del área contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”.

