Día de la cuarentena… ya perdió la cuenta: Su mujer se amotinó por que soñó que la engañaba con otra (VIRAL)

En algunos rincones del planeta, muchas zonas entraron en aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. A través de las redes sociales, se han visto infinidades de videos donde el encierro ha despertado la creatividad de muchos, en el caso de los músicos, les ha servido para componer nuevas canciones, los pintores crear obras de arte, los escritores poemas y así sucesivamente. Sin embargo, no todo es color de rosa en este confinamiento, ya que para algunos resulta tedioso convivir 24/7 con la misma persona, en el caso de las parejas, la cuarentena ha sabido sacar el verdadero carácter de quienes pensábamos eran distintos.

Con información de El Farandi

Los reclamos siempre existirán y más aún cuando se está encerrado en una casa. Hace poco, se hizo viral un video donde un sujeto colombiano perdió la paz y serenidad de su cuarentena, por culpa del un sueño. En el video, se puede vera una mujer -muy alterada- que le está reclamando a su novio por una supuesta infidelidad que habría cometido en días pasados, todo porque lo soñó.

“Usted sabe que cosa que yo me sueño, cosa que pasa. Acordate que hace un año me soñé con una pelinegra blanca y ¿cómo es la peruana, cómo? Y niéguemelo, niéguemelo”, dijo la mujer furiosa.

Esa casa debe tener niveles de radiación más altos que en Chernobyl. pic.twitter.com/BrKux8UVqc — JotaC43 (@JotaC_43) March 26, 2020

El hombre, que está grabando todo, solo apela a decir: “Usted me va a chimbiar por un sueño”, pero la mujer volvió a cargar más argumentos de su sueño.

“No hay sueño que a mi no me salga a mi verdad, ud sabe que es así, me he soñado varias veces que te he visto con una pelinegra y si no es esa (la peruana) es otra”, afirmó.

En intento de defensa el hombre aseguró: “Tan marica, entonces yo me he soñado volando y me la pasé volando todo el día”, pero la mujer lo mató de nuevo: “Te la pasás hueliendo (no sabemos qué, pero…)”.