¿Karma? Lo persiguió un rinoceronte por romper la cuarentena en Nepal (Video)

Actualmente más de un tercio de la población mundial vive autoconfinada por la pandemia de covid-19 y en muchos países agentes de seguridad patrullan las calles para asegurar que se cumpla el autoaislamiento. En Nepal al menos una persona que paseaba por un pueblo posiblemente perdió las ganas de desoír el consejo de quedarse en casa, pero no porque lo disuadiera la Policía, sino por una razón de mayor peso.

Por RT

Un video divulgado en una red social muestra las calles de una localidad nepalí, cercana al parque nacional de Chitwan, donde algunas personas desafían el confinamiento. Sin embargo, el protagonista de las imágenes es un rinoceronte que camina con parsimonia por el asfalto, ante la mirada divertida y atenta de los locales. El animal avanza sin que nadie le moleste, hasta que un chico distraído se interpone en su camino, y entonces el cuadrúpedo hace ademán de embestirlo.

So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) April 6, 2020

Solo una mirada al cuerno del animal fue suficiente para que el peatón se diera a la fuga, causando las risas de los testigos. El mamífero brevemente persigue al chico antes de perder el interés y continuar su paseo despreocupado.

El video ha sido visto más de 120.000 veces y ha recibido más de 9.000 veces ‘me gusta’ desde que fuera publicado el pasado lunes. Su autor indica que no es raro que los rinocerontes del parque salgan del bosque y se adentren en zonas urbanizadas, con o sin confinamiento.

This is Chitwan National park during its peak season. Went 2 times and spotted rhinos on the road both the time. It is very common over there pic.twitter.com/ZiaCJlWCy6 — Shashank Agrawal (@tweetcashashank) April 6, 2020

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Nepal cuenta con nueve casos confirmados de covid-19, incluido el de una persona que se recuperó. Esa nación impuso el aislamiento general el pasado 24 de marzo, y el régimen ha sido extendido hasta el 15 de abril.

El rinoceronte no es el único animal que ‘persuade’ a los humanos de que es necesario quedarse en casa. Una grabación hecha en el estado indio de Kerala muestra a un elefante ‘patrullando’ las calles de una población.