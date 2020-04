Kozak aplaude el compromiso de Pompeo para lograr la transición democrática en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, aplaudió el compromiso de Mike Pompeo para lograr la transición democrática en Venezuela, citando parte de las declaraciones que ofreció este martes.

lapatilla.com

“Hoy Pompeo abordó el marco de los Estados Unidos en Venezuela: El objetivo es reemplazar la dictadura ilegítima de Maduro con un gobierno de transición legítimo que pueda celebrar elecciones libres y justas, elecciones presidenciales, para representar a todos los venezolanos”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

Today @SecPompeo addressed the U.S. framework on #Venezuela: "The goal is to replace Maduro's illegitimate dictatorship with a legitimate transitional government that can hold free and fair elections, Presidential elections, to represent all Venezuelans." https://t.co/MRjtmMXc0k pic.twitter.com/q923e9gT4w

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 7, 2020