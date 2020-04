Cómo la explosión de una ballena en una playa de EEUU nos puede enseñar a combatir el coronavirus

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el condado de Doncaster en Reino Unido, las autoridades buscan llamar la atención de la población, y en especial de los jóvenes, para que cumplan las normas sanitarias con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Por: RT

¿Cómo la explosión de un animal pasó a ser ejemplo de lucha para frenar el coronavirus?

Según medios locales, se buscaba una forma creativa para destacar la importancia de seguir las reglas. Las autoridades decidieron utilizar Twitter, la red social por la cual se comunican con la población y en la que cuentan con casi 30.000 seguidores.

Decidieron tomar de ejemplo una impactante historia ocurrida en noviembre de 1970 en una playa de Oregón, Estados Unidos, cuando funcionarios locales decidieron hacer estallar en cientos de pedazos el cadáver de una ballena de más de 13 metros.

En un inicio había un debate en la comunidad sobre qué hacer con los restos del enorme mamífero. Entre las soluciones se planteaba dejar que se descompusiera, intentar cortarlo y luego enterrarlo, o hacerlo explosionar con dinamita y esperar que las aves se comieran las sobras.

Las autoridades de ese entonces decidieron realizar una explosión del cetáceo, puesto que dejarlo para su putrefacción era desagradable.

Uno de los especialistas, el ingeniero a cargo del operativo, señalaba que “no estaba seguro de cuánta dinamita necesitaría para destruir a la ballena”, por lo que decidió emplear media tonelada.

La noticia ya difundida, llegó a un exintegrante de las Fuerzas Armadas, quien se comunicó con los funcionarios y advirtió que esta cantidad de dinamita era excesiva y que solo unos pocos cartuchos serían suficientes.

Sin embargo, la alerta fue ignorada por el equipo a cargo de la operación, y frente a una multitud de personas curiosas, el mamífero más grande del mundo fue reventado con media tonelada de dinamita.

La advertencia del exmilitar había sido correcta. La enorme explosión causó pánico entre los asistentes, quienes corrían en medio de las partes del cetáceo que volaban en todos los sentidos.

El problema no terminó ahí. Puesto que la parte principal de la ballena permanecía ahí, y miles de trozos estaban esparcidos kilómetros a la redonda.

In November 1970, officials in Oregon, USA decided to blow up a rotting whale carcass. The whole thing went horribly wrong.

Why do we bring this up? Well, this story can teach us 3 things about #coronavirus ?? pic.twitter.com/9MOeRESkzx

— Doncaster Council (@MyDoncaster) April 6, 2020