Efectos de la pandemia: Se logró ver el Himalaya por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

La pandemia de coronavirus obligó a miles de millones de personas a quedarse en cuarentena?. Y esa situación generó que varios lugares de la naturaleza pudieran mostrar su mejor cara. Sin contaminación ?ni polución asomaron espectaculares paisajes que, por la acción del hombre, se mantenían ocultos a la fuerza.

Por: Clarín

A finales de marzo, el primer ministro indio, Narendra Modi anunció un confinamiento total del país por 21 días para contener la propagación del coronavirus. Ya hay 5.360 contagiados y 164 personas murieron.

Gracias al bloqueo, los niveles de contaminación se redujeron en gran parte del país de forma drástica. Que 1.300 millones de personas estén en sus casas tuvo consecuencias.

Effects of reduced air pollution -Jalandharis (aka Jalandhar residents) getting a glimpse of dhauladhar range 213 Kms-picture courtesy -my neighbour from his rooftop !! pic.twitter.com/UB7KosLS7H — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) April 3, 2020

Gracias a eso, la montaña Dhauladhar, que forma parte de la cadena montañosa del Himalaya?, se pudo observar incluso desde Jalandhar, a 230 kilómetros de distancia. Según marcaron, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ?que ocurre este espectacular fenómeno.

Hello, I am Anshul Chopra. I'm a photographer. I am so overwhelmed to see my image going viral all over the country. Just wanted to come up & tell my country the photographer behind this shot ?@timesofindia @indiatimes @httweets pic.twitter.com/riyybmKEah — Anshul Chopra (@anshulchopraa) April 3, 2020

La Cordillera del Himalaya es una de las cordilleras más largas del mundo, famosa por tener los picos más altos del mundo, incluido el monte Everest?. Así, se pudieron ver las cumbres de las montañas de forma muy clara. Muchos tuiteros del lugar subieron sus fotos a las redes sociales?.

See this , more beautiful pic.twitter.com/NB0LVi3CAc — Abbu Pandit (@abbu_pandit) April 4, 2020

Los usuarios utilizaron todo tipo de adjetivos para describir la escena: fascinante, sorprendente, nunca antes visto. Los residentes de la ciudad de Jalandhar quedaron hipnotizados.

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth ?.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 3, 2020

Algunos incluso tuiteros afirmaron que ésta es la primera vez en varias décadas que las montañas cubiertas de nieve en Himachal Pradesh se podían ver desde Jalandhar.