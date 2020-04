La Usaid envió un cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela a través de la ONU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, confirmó la llegada de varios cargamentos de ayuda humanitaria a Venezuela a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

lapatilla.com

El representante de este importante organismo internacional, refirió que un avión con 90 toneladas con artículos de primera necesidad e insumos médicos ayudaran a combatir la terrible enfermedad en el país sudamericano.

NEWS: With support from @USAID & other donors, a plane with 90 tons of @UN water, sanitation, and hygiene items & medical supplies is arriving in #Venezuela today to help health facilities respond to #COVID19. https://t.co/MAN4jVHRtm

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) April 8, 2020