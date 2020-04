Narcotráfico, toxicidad de Maduro y mayor presión: Abrams habló sobre Venezuela

Posteado en: Destacados, Internacionales

En una entrevista con el Centro para Estrategias y Estudios Internacionales (Csis, por sus siglas en inglés) el enviado especial de Estados Unidos, Elliott Abrams, se tomó el tiempo para evaluar la situación política y sanitaria de Venezuela, flagelada por unrégimen chavista que hace lo posible para mantenerse en el Palacio de Miraflores.

lapatilla.com

“Seguimos con nuestra política hacia Venezuela. Las actividades del régimen no han cesado por la pandemia, desde hace algunas semanas varios de los miembros del círculo de Juan Guaidó fueron detenidos, algunos de ellos de forma agresivo”, comentó Abrams. “Continuaremos con esta política y nos preguntamos hace un año más o menos cuál sería la forma ideal de inducir presión, cómo nos deshacemos de esto. Entonces comenzamos a desarrollar esta propuesta, porque es una propuesta, para guiar una transición y lograr unas elecciones presidenciales”, agregó.

Respecto a los señalamientos introducidos ante el Departamento de Justicia sobre los principales representantes del la cúpula chavista, Abrams aclaró que “el Departamento de Estado nada tiene que hacer con las acusaciones. El fiscal se acercó y me dijo, estas acusaciones se harán en contra de las siguientes personas, y será anunciado en algunas semanas. Estas son actividades a las que se le ha estado haciendo seguimiento durante años. Especialmente las de narcotráfico, lavado de dinero y las violaciones además de los actos de corrupción”.

También puntualizó que las acciones militares en el mar Caribe “buscan detener el tráfico de drogas”. Abrams considera que la sanciones han detenido al resto de actividades del régimen de Nicolás Maduro, pero “al tráfico de drogas no. Los traficantes han seguido haciendo lo suyo entonces nosotros seguimos adelante para detenerlos”.

El vocero del Departamento de Estado espera que “la gente del partido chavista el Psuv, considere la propuesta y diga bueno, Maduro debe abandonar el poder“. Enfatizó que “el mantenimiento de la institución de las Fuerzas Armadas tiene todo que ver con este plan. El futuro del Psuv de competir en una elecciones justas tiene todo que ver con este plan. Entonces esperamos que esto de hecho produzca cierto tipo de discusión en varios sectores”.

Abrams señaló que “la cuestión es que quizá la gente del régimen reconozca lo que no reconocieron el verano pasado. Que la situación está exponencialmente más complicada, no va a mejorar y necesitan buscar una forma de salir. Necesitan traer una negociación, un camino acordado más adelante”. Sin embargo, Abrams reconoció que “ahora, un acuerdo es más complicado debido a las acusaciones. La gente que fue acusada ya no tiene a dónde ir, bueno, un solo sitio a donde ir que es Venezuela porque su constitución no permite las extradiciones. Entonces, imagino que permanecerán en Venezuela… o quizá en Cuba que tampoco tiene tratados de extradición pero, hay una posibilidad de que estas acusaciones, hagan que el gobierno tenga más conversaciones y persuada a más gente pero, este régimen debe irse”.

El interés de EEUU sigue siendo “moverse hacia unas elecciones libres y escoger a un presidente legítimo”.

“Ellos actualmente están limitados”, afirmó Abrams en referencia al chavismo encabezado por Maduro. “No es principalmente por las sanciones de EEUU, actualmente es por el colapso de los precios mundiales del petróleo”. Hizo hincapié en que “producción está disminuyendo. Alguna vez la producción de Venezuela era de 3.000.000 b/d y se vino abajo. El año pasado quizá disminuyó a 500.000 b/d y ahora es aún más bajo que eso. La verdadera razón es que ellos no han puesto dinero en el sector petrolero. Así que las cosas se han reducido”.

De acuerdo con el diplomático estadounidense, es por tal motivo “que ellos se han relacionado más con actividades criminales, explotación de oro en el Arco Minero y tráfico de drogas a través de Colombia”. Abrams mencionó que Maduro ha intentado imponer una venta “semi legítima” de oro. “La venta de los campos de oro nunca va al Banco Central, solo es contrabandeada a alguien más en Turquía u otro lugar. Las barras de oro del Banco Central que equivalen a 800 millones de dólares, que por cierto desaparecieron y nadie saben a dónde fueron, se convirtieron en dinero para el régimen. Ellos obtienen dinero de donde pueden y lo han hecho durante años”.

“Creo que la gente del régimen pensará que no hay forma de salir de aquí, esto se está viniendo abajo. Tienen que buscar una ruta más allá, quizá haya otras que no vemos, pero lo que necesitan es lo que no tuvieron la última vez en Barbados”, dijo Abrams. Según su criterio, la propuesta de la Presidencia Encargada en Barbados trajo la idea del Consejo de Estado. Pero, 2hay una cosa que no fue discutida, fue Maduro, el futuro de Maduro”. Abrams recordó que para el grupo de negociadores chavistas eso no estaba en la mesa. “Pienso que cuando lo vemos ahora veo que él es el obstáculo. Él debe irse”.

Sobre la posibilidad de que Maduro se presente a unas futuras elecciones con condiciones democráticas, Abrams dijo que “nosotros pensamos que no era muy acertado decir que, aquí hay una lista de personas que se pueden postular al cargo, y una lista de personas que no se pueden postular. Pensamos que sería inapropiado que un gobierno lo hiciera. La excepción que hicimos a esta regla es que la persona que sea el presidente interino del Consejo no debería postularse al cargo de presidente porque Venezuela es una estructura delicada que está intentando volver a la democracia”.

En el caso de Maduro, Abrams lo calificó como “la más tóxica figura en Venezuela. Algunos piensan que debería postularse porque sería mucho más sencillo todo. Pompeo dice que él está acabado. Es decir, él nunca va a gobernar Venezuela otra vez, si se presenta en una elección, estará acabado”.

Finalmente, sobre la actuación que Abrams recomienda para la Comunidad Internacional, expresó que “en el marco hemos dicho que nuestras sanciones serán revocadas una vez que se lleven a cabo elecciones justas y libres. No puedes tener una elección mañana y no puedes tener elecciones justas bajo el mando de Nicolás Maduro. Pero, creemos que bajo el marco se pueden hacer elecciones en 12 meses porque si remueves la censura la prensa de desarrollará bastante rápido, tendrás tiempo de entender cómo llevar las elecciones presidenciales, tendrás tiempo de organizar a los votantes en el extranjero. Necesitarás tiempo pero, esto es algo en lo que la comunidad internacional es bastante buena. Ayudando a operar las elecciones”.