Pompeo: Gracias a las docenas de países que han expresado su apoyo a la nueva Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, agradeció a la docenas de países que han manifestado su apoyo al Marco para la Transición Democrática en Venezuela.

lapatilla.com

“Es hora de que Maduro vaya y reemplace su dictadura ilegítima por un gobierno legítimo y de transición que pueda celebrar elecciones libres y justas para representar a todos los venezolanos”, reiteró Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

Thank you to the dozens of countries that have expressed support for the new #Venezuela framework. It’s time for Maduro to go and replace his illegitimate dictatorship with a legitimate, transitional government that can hold free and fair elections to represent all Venezuelans.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2020