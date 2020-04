Marcos Hernández López: El coronavirus Vs el hambre

Posteado en: Opinión

Estamos transitando por la cresta de la incertidumbre, cuando pensábamos que era el momento histórico protagónico para las ciencias y las tecnologías. Pero, cambiaron muchas peguntas, cuando se creía que se tenía la mayoría de las respuestas. El coronavirus aumento la brecha en la vulnerabilidad científica de la humanidad. El virus como crisis convoca a la lógica racional del ser humano a estar atento y con la guardia siempre en alto ante esta amenaza o futuras crisis inducidas o naturales, lamentablemente el hombre no puede imponerse sobre las leyes de la naturaleza. Post coronavirus, jamás podemos ser los de ayer, es una sentencia el mundo no será el mismo, de lo contrario la lección o la prueba natural no alecciono. Evidentemente, lo que nos está ocurriendo va derivar en una nueva conducta, en una necesaria cosmovisión – acción del ser humano. Es significativo enfocarnos y apuntar en la agudeza de las complejas consecuencias económicas y sociales que dejará el COVID -19 con resultados muy tangibles.

En cuanto a las ideas y las transformaciones económicas, tengo visión compartida con el sociólogo William Davies asegura que lo más parecido a esta crisis del coronavirus es lo ocurrido en los años setenta con el aumento de los precios del petróleo y la inflación. Esa crisis ejemplificó la forma en que una ruptura histórica puede colocar a una economía y una sociedad en un nuevo camino. “Este período marcó el colapso del sistema de posguerra de los tipos de cambio fijos, los controles de capital y las políticas salariales, que se manifestaban con una inflación incontrolable”, explica Davies. En correspondencia a lo anterior, la crisis del coronavirus se percibe más cercana a una guerra estratégica que a una inducida recesión económica. Al final, los encargados de formular políticas gubernamentales serán juzgados en términos de cuántos miles de personas mueran. Los asuntos de vida y muerte ocasionan cambios de política más drásticos que los indicadores económicos.

Para muchos especialistas en macroeconomía, Maduro no quiere entender la etimología de la palabra crisis, actúa de manera contradictoria, incluso en contra de sus propios intereses del proyecto político / legado de Chávez. Sin temor a equivocarme vivimos tiempos muy ininteligibles, dentro de una guerra no de ganar / ganar sino de tal vez de perder/ perder.

Venezuela transita una crisis complicada por su conexión directa a la emergencia humanitaria que se desliza en su drama 7 millones de sus 30 millones de habitantes están pasando hambre, un país con una relativo desvanecimiento en su producción de alimentos, el hambre no se puede resolver con atenuantes llámese los CLAP, no cubre la demandas de los sectores C, D/E de la población y menos los famosos bonos de la patria, ¿Qué se puede comprar con el bono de semana santa de 350.000 Bs?, la mayoría de los productos de la dieta básica tienen costos sobre los 450.00 Bs…pareciera que a la revolución se le descuadro por la misma crisis económica la ecuación en sus estrategias de control social, es decir, administrando el hambre. La economía venezolana mantiene una dinámica agresiva e imparable en su proceso inflacionario que se traduce en el mayor impuesto para los todos los venezolanos. Según el FAO 7 millones de venezolanos están sometidos al hambre y todo parece indicar que nada cambiará y menos en tiempos de la pandemia.

Ahora bien, según los últimos estudios de opinión de Hercon Consultores, los resultados son verdaderamente alarmante, el crecimiento incontrolado de la pobreza en el país alcanza 89%, mientras la pobreza extrema se mueve en 70%, además se precisa en las investigaciones 3 millones de venezolanos comen de la basura, apenas 7 millones de venezolanos consumen dos comidas al día y de escasa calidad nutritiva, situación ha cobrado miles de vidas específicamente entre los niños, muchos están muriendo o están en situación de peligro sus vidas, en otras palabras, Venezuela antiguamente país petrolero vive prácticamente una crisis existencial por encontrarse en caos casi total.

No debemos olvidar, lo que pudiese verse algo lejos, pudiera estar más cerca de las proyecciones, para los científicos el virus coronavirus se le adelanto a la próxima pandemia, es la crisis climática. La pluralidad en la lucha contra el cambio climático debe ser una prioridad del mundo desarrollado y subdesarrollados, y no una víctima de esta crisis. Los líderes políticos no deben dejar esto en manos de intereses económicos o narrativas exclusivamente políticas. El cambio climático en el mundo de la sociedad científica no podrá decir que no estaba avisada y menos que no contaba con estudios, investigaciones y suficientes datos. Desde ya las exigencias deben ser aceptadas por muy radicales que sean para hacer frente a la otra emergencia por venir, la climática.

