Senador Richard Durbin se pronunció contra las acciones de persecución del régimen hacia Guaidó y su equipo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este 10 de abril el Senador mayor de Illinois, Richard Durbin, se pronunció en contra de los constantes ataques del régimen de Maduro contra aquellos que buscan un camino para conseguir la democracia de Venezuela.

lapatilla.com

“En lugar de ayudar al pueblo venezolano durante esta pandemia mundial, Nicolás Maduro y sus facilitadores cubanos están arrestando y torturando a los que se oponen a su tiranía” expresó Durbin en su cuenta Twitter.

Este pronunciamiento es a raíz de las reiteradas amenazas y persecuciones que sufre el presidente (e) Juan Guaidó y su equipo, acciones con las que el régimen intenta desplazar al Gobierno Legítimo que con cada paso a logrado cerrar los círculos beneficiosos para los Chavistas.

Instead of helping the Venezuelan people during this global pandemic, Nicolas Maduro & his Cuban enablers are arresting & torturing those who oppose their tyranny, including aids to interim President Juan Guaidó — Demóstenes Quijada, Maury Carrero, Rómulo Garcia, & Victor Silio. https://t.co/cVp8F6y7c2

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) April 10, 2020