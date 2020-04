Trump le lanza advertencia a China de continuar apoyo al régimen (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le lanzó una seria advertencia a China si continúa con el apoyo al régimen de Nicolás Maduro.

“Washington no estará contento si China brinda ayuda a Venezuela”, dijo Trump. “No he hablado con el presidente Xi de China sobre Venezuela, pero si eso ocurriera no seríamos felices”, afirmó el mandatario estadounidense.

Anteriormente, Nicolás Maduro advirtió a los Estados Unidos que “lamentará” si “toca” a alguno de los líderes del país después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusara a él y a varios otros funcionarios por narcoterrorismo.

