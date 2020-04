Audi propone un reto viral en las redes y Mercedes-Benz responde al llamado de manera increíble (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El fabricante de automóviles Audi inició a finales de marzo una movilización en las redes sociales en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Por: RT

La alemana invitó a sus seguidores a representar su icónico logotipo de la manera más inusual. “Usemos nuestro tiempo en casa para ser creativos. Usa tu imaginación para crear los cuatro anillos”, escribió la compañía.

Let‘s use our time at home to get creative.

Use your imagination to create the four rings

and share it with us using:#FourRingsChallenge #AudiTogether pic.twitter.com/WcLecCI40M

— Audi (@Audi) April 3, 2020