Bolton arremete fuertemente contra la OMS por su “vergonzosa” alianza con China

El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dejarse manipular por China y catalogó como vergonzoso la respuesta a la exclusión de Taiwán del sistema de la ONU, país que con sus acciones oportunas ha logrado controlar la pandemia del coronavirus en su territorio.

“El asesor de la OMS Bruce Aylward esquivó la pregunta de un periodista sobre Taiwán (excluido del sistema de la ONU por China) al pretender colgar. Vergonzoso. Más evidencia de la corrupción de China en la OMS y la manipulación continua de lo que la gente ve y oye. Inaceptable”, dijo en su cuenta de Twitter.

WHO advisor Bruce Aylward dodged a reporter's question about Taiwan (excluded from the UN system by China) by pretending to hang up. Shameful. More evidence of China's corruption of the @WHO & ongoing manipulation of what people see & hear. Not acceptable https://t.co/g7Fmtjxf8S

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 11, 2020