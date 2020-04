Michael Kozak: La gente en Venezuela necesita desesperadamente comida y medicinas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, manifestó que la gente en Venezuela necesita desesperadamente comida y medicinas.



Por lapatilla.com

“Dejar @UN agencias y ONG internacionales lo distribuyen en función de la necesidad, no de la política”.

Estados Unidos ha contribuido y seguirá contribuyendo. Nadie debe confiar en Maduro para distribuir, manifestó

The people of #Venezuela desperately need food and medicine. Let @UN agencies and International NGOs distribute it on the basis of need, not politics.

The U.S. ?has & will? continue to contribute. No one should trust Maduro to distribute.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 11, 2020