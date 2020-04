Rafael Rodríguez Mudarra: La charlatanería como oficio

Posteado en: Opinión

La Pandemia. La que conocemos como El Coronovirus en su expresión universal a mi modo de apreciación, no es producto de importación como lo pretenden funcionarios del más Alto Gobierno hacerle creer al conglomerado nacional mediante declaraciones con exhibiciones continúas de sus “físicos” en la que se atribuyen la condición de tal. Entre ellos juega papel más destacado Nicolás Maduro, tenido como ilegítimo mandatario, remplazado constitucionalmente por el diputado de la República Juan Guaidó, actual Presidente de la AN. Por lo que resulta no ser Maduro, él idóneo para opinar sobre tal menester, dada su condición de sustituido entredicho.

El tener la infección como venida de Colombia, entre otras naciones, dadas a la exportación de virus, como en forma reiterada nos hace ver el mandatario imputado usurpador por la AN, constituye una triquiñuela inveterado para eludir la falta de cuido hospitalaria, que sin solución de continuidad afrontamos los venezolanos. Situación objeto de denuncias, de reclamos y manifestaciones frecuentes, llevado a cabo por una ciudadanía en estado de “mengua”, resignada a conseguir la paz en los cementerios, por la imposibilidad de continuar con vida en el planeta tierra. Por lo que darle cabida a la importación predicada, nos pondría en condiciones de considerar como cierta una maniobra habitual con querencia de ser creída, cual no tiene otra consideración, que añadirla a la postura habitual de “Charlatanería” con atisbo de narcisismo a las que pretende acostumbrarnos un régimen, cual carente de respaldo, con disposición autoritaria ha tratado, en forma maniquea de impedir la celebración una elección libre que permita el ascenso al poder de un ciudadano que sepa dar por entendido que el acatar la Constitución, radica en el imperio del Estado de Derecho como es deseo de muchas potencias y organismos internacionales que sólo reconocen como presidente provisional de Venezuela al diputado JUAN GUIADÓ.

Darle carácter de importada a una peste tan dañina como lo fue la Gripe española por el 1918; y como a otras que se han venido sucediendo, con inversión de gastos cuantiosos de dineros insaculados del patrimonio nacional para afirmar su creencia. No es serió. Peca por irresponsable. Hay quienes vistas las consecuencias traídas por la pandemia le atañen responsabilidad de extensión a Chin. Nación con halagos continuos de un régimen cuyo cambio se le es solicitado: Lo cual no comparto por cuanto es una estrategia de mercado; pero sin negar la habida falta de información de esta nación asiática sobre el particular referido: Dado que el virus es oriundo de la China.

Sin excepción de dudada, en los años transcurridos desde el inicio en 1993 de la fracasada Revolución Militar, llamada Bolivariana, con falso uso utilitario del “mito” Bolívar, lo venezolanos hemos venido padeciendo de una “Mavita”, que habiendo sido una nación prospera, con un industria petrolera nacionalizada, con garantía de estabilidad de precios, que fuimos capaces para plantearle a las naciones industriales, entre ellas los EEUU, la importancia de exploración y producción del petróleo. Hicimos negocios para hacer con sus residuales una fuente de ingreso de primer orden. Que logramos incorporar a las discusiones de la OPEP sin discriminación a los países no productores. Que nacionalizamos muchas de nuestras industrias básicas. Que pusimos en marcha la sustitución de importaciones. Que hicimos de la agricultura un hito de adquisición exportable. Que aumentamos la refinación de la gasolina. Que masificamos la educación estadal sin exclusión de la impartida por particulares. Que los estudiantes de educación primaria contaban con merienda diaria incluyendo el vaso de leche Que la gasolina estuvo sin escasez al servicio de pequeños y grandes productores. Que se unió al país mediantes carreteras de la mejor calidad. Que las maternidades cubrieron los partos de todas las clases prestándole la mejor calidad de servicio; y porque no decirle sin temor a equivocación, casi todos los hijos de inmigrantes, hoy dueños de las actividades comerciales nacieron en ellas .Pero todas estas conquistas han sido desaparecidas. sólo conservamos el pasado. Es decir el residuo. Sin otro culpable; que no sea la actual administración

A esta mavita de larga duración sin condiciones para extinguirla, se le agrega otra, también de grandes perjuicios, la cual hemos comentado con el nombre de Coronavirus que a nuestro modo de ver, su presencia en el país, ha sido manipulada por el gobierno cuestionado, quien mantiene anuncio de presentación diaria, con supuestas pocas bajas, pero con prisión para el profesional que se atreva a opinar sobre su implementación y dar resultados incluyendo periodistas, como también sometiendo a prisión a asesores del presidente provisional. Todas los días en cadena no hastían con resultados imprecisos que nos llevan a su no confiabilidad ; pero eso sí, con ataque hasta de pretensiones bélico, donde le dan como perverso a los que se han sumado al gobierno provisional que nombrare la AN, Se asumen en sus amenazas la representación de un pueblo que desasistido de servicios sanitarios, con aumentos de responsabilidad de cuido de muchos de los de los ascendiente descendiente de más de cinco millones de migrados hubieron de abandonar al país en busca de trajo, sin posibilidad para sobrevivir dados, con imposición diaria de mantenerse en sus casas con, tapabocas, empleo de jabón (agua que no llega a los hogares), productos de existencia precario; y con desconocimiento de que por“ falta de empleo” se muere la gente. Se le impide el trabajo a los adultos de 60 años en adelante, sin transporte de metro, se les tiene como agentes mejor servido para el contagio infeccioso en forma exponencial. Todos nos preguntamos qué hace y el gran número de policías y motorizados en beneficio del necesitado: Pues bien no le permiten transitar por calles. Impiden la entrada al metro; pero le ordenan “encierros”, sin contemplación de necesidades. Se crea un de miedo impuesto por una autoridad arbitraria que goza del elogio diario de los que usan los medios de comunicación a manera de gestión publicitaria.

Lo expuesto nos lleva a la necesidad de vernos informado con estadísticas reales sobre la situación de la inmensa mayoría de venezolano, hoy privados de subsistencia dado el estado de miseria que se vive. No de los pocos, infectados, usados como comodines de la propaganda oficial para descargar improperios contra países de mayor desarrollo y ponderar a unos pocos militares dándole perfiles epónimos. Todos los países del mundo tienen una red hospitalaria: en Inglaterra país monárquico, la medicina se encuentra socializada, un inglés puede ser tratado por el médico de la reina. En Venezuela: Dónde se encuentra la atención del Estado. Hoy no existe. Los hubo de los mejores; pero han desaparecido. Los gobiernos de consensos que existieron en el periodo comprendido de 1958 al 1998 crearon un red hospitales con excelencia de gerencia en su administración. Pero a partir de 1998, advenido el régimen autoritario, se desconoce la administración hospitalaria, se olvidaron los fondos para su funcionamiento, ha habido abandono del sistema hospitalario. Nadie responde. No existe sistema de Salud. En verdad una realidad. Carecemos de protección sanitaria. Los hospitales han adquirido el carácter de Antros. La corrupción campea es impugne.

Abogado, político, presidente de URD

.