Kozak: El régimen cubano usa al coronavirus como una excusa para hostigar a periodistas

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, aseguró que el régimen de Cuba utiliza al coronavirus como una excusa para hostigar a periodistas.

lapatilla.com

“La transparencia y los informes precisos ayudan a mantenernos a todos a salvo”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

The Castro regime should focus on ensuring the well-being of the Cuban people. Instead, the regime uses #COVID-19 as an excuse to harass journalists who are simply reporting the facts. Transparency and accurate reporting help to keep us all safe. #HumanRights #FreeThePress

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) April 13, 2020