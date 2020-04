EEUU activa el imponente destructor USS Pinckney contra el narcoterrorismo en el Caribe (+ Capacidades)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las fuerzas navales del Comando Sur de los Estados Unidos informaron que activaron a su máximo e imponente buque destructor, el USS Pinckney, para combatir el narcoterrorismo que hace de las suyas en el Caribe.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el organismo indicó que el buque “Pinckney se despliega en el Comando Sur para apoyar a la misión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, contra el tráfico ilícito de drogas en el Caribe y el Pacífico Oriental“.

El USS Pinckney hizo su primer despliegue marítimo en septiembre de 2005. Durante éste, realizó visitas a los puertos de Guam, Singapur, Australia, Fiji y Hawai.

Pinckney, de la clase Arleigh Burke, se convirtió en el primer destructor de misiles guiados en reabastecerse de combustible, y reponer la nave de combate de alto rendimiento Mark Five (MK V).

La clase de destructores de misiles guiados Arleigh Burke, es una clase de destructores de la Armada de los Estados Unidos construida alrededor del Sistema de Combate Aegis, y el radar de matriz escaneada electrónicamente pasivo multifunción SPY-1D (radar 3D de alto rendimiento, de lo mejor en el mundo).

We’re in this together ????

USS Pinckney conducts a replenishment-at-sea with the USNS Laramie. Pinckney is deployed to the @Southcom AOR to support @jiatfs mission, which includes counter illicit drug trafficking in the Caribbean and Eastern Pacific.#CounterDrugOPS pic.twitter.com/v6kdu4E8FT

— USNAVSO_4THFLT (@NAVSOUS4THFLT) April 14, 2020