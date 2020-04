“Hoy sí me bañé”: Danna Paola y su video sensual en la ducha (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cuarentena tiene a todos activos en las redes sociales y Danna Paola es una de esas personas que no se despega del teléfono. Hace poco, la cantante mexicana sorprendió a todos sus fanáticos en el mundo, al publicar un sensual video en la ducha.

Con información de Infobae

La ex estrella infantil, ha tratado de pasar su confinamiento de una forma entretenida y el contacto con sus fanáticos ha sido un factor primordial. La actriz y cantante dijo que la paciencia no es una de sus virtudes y de esto se percató porque no puede adquirir un juguete que ansía tener para distraerse durante el aislamiento.

A través de su cuenta e Instagram, la protagonista de Élite, confesó sufrir inconvenientes durante su cuarentena; uno de ellos, no recibir sus encomiendas.

“Esta cuarentena me he dado cuenta de muchas cosas de mi persona que la verdad no habían salido a relucir tanto o yo no me había dado cuenta, pero esto es serio… soy súper caprichosa, me acabo de dar cuenta que soy muy caprichosa y no me gusta que los pedidos por Internet se tarden tanto, me gusta ir a las tiendas, comprar las cositas y traérmelas a mi casa, y yo no soy muy fan de pedir las cosas por internet porque me gusta este experiencia de comprar”, así inició su confesión por su red social.

Danna Paola explicó que tiene en mente un capricho y no lo puede tener porque tarda en llegar mucho tiempo a su hogar: “Todo este capricho es por un juguete, como una niña chiquita, literal. Quiero comprar un Lego del Castillo de Hogarts de Harry Potter para construirlo y se tarda 30 días en llegar, no tengo paciencia, no puedo, lo necesito hoy, a más tardar mañana en la mañana”.

“Tengo problemas de paciencia. Lo quiero”, dijo entre risas la joven de 24 años que alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación de Lucrecia Montecinos en Élite.

La famosa también sorprendió a todos cuando afirmó que ayer sí se bañó. En un pequeño video que publicó en Instagram, se ve el rostro de Danna mientras toma una ducha dentro de la regadera y recordó uno de sus grandes éxitos: “Quiero, quiero… que te tires al agüita…lalalalala ( hoy sí me bañé)”.