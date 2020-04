Pompeo: Es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que es el momento de la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, tal como lo establece el Marco para la Transición.

lapatilla.com

“Hacemos un llamado a (Nicolás) Maduro y sus aliados para que los liberen de inmediato y faciliten la transición a un gobierno de transición legítimo”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Recordó que régimen chavista continúa deteniendo injustamente a 335 presos políticos. “Es inaceptable”, agregó.

As The Framework for Transition states, now is the time for the immediate release of all political prisoners in #Venezuela. We call on Maduro and his allies to release them immediately and facilitate the transition to a legitimate transitional government. https://t.co/e1dgxOZiq3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 14, 2020