Por el coronavirus: Camila Cabello y Shawn Mendes donaron sándwiches de jamón y queso

Camila Cabello y su novio Shawn Mendes han sido uno de los artistas que se han implicado con los más desfavorables durante la difícil situación que se vive a nivel mundial por la propagación de coronavirus.

Con información de El Farandi

Luego de sorprender a niños del Hospital Nacional Infantil de Washington DC con videollamadas en las que compartieron con ellos, ahora la pareja hizo una donación a un centro sanitario de Florida, pero al más puro estilo cubano.

Camila y Shawn enviaron sándwiches cubanos al equipo médico del Jackson South Medical Center de Miami, un detalle que la propia fundación Jackson Health ha querido agradecer a través de un mensaje en Twitter.

“¡Gracias a Camila Cabello y Shawn Mendes que enviaron sándwiches cubanos a nuestro equipo de atención médica, ¡les agradecemos!”, escribieron en el perfil oficial de la organización junto a una imagen de los artistas.

Thank you to @Camila_Cabello & @ShawnMendes who sent Cuban sandwiches from @Rinconcitolati to our healthcare team at Jackson South!

From all of us at Jackson Health Foundation, @JacksonHealth, and Jackson South Medical Center, we thank you!

?? #COVID19 #KindnessMatters pic.twitter.com/H4JnfQ8u5I

— Jackson Health Foundation (@JHF_Jackson) April 13, 2020