Terepaima, el tanquero que lleva combustible fresco a Cuba en medio de la escasez venezolana

Un tanquero de Pdvsa, sancionado a finales de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, se desplaza por las aguas del mar Caribe con la finalidad de colmar a Cuba de combustible mientras impera una grave escasez del mismo en Venezuela.

Diversos monitores digitales de tráfico marítimo ubican al transpondedor del Terepaima en franca trayectoria hacia el puerto cubano de Matanzas, luego zarpar de la Península de Paraguaná, estado Falcón, tras cargar su envío en el complejo de refinación de Amuay el pasado domingo 12 de abril.

Se estima que su efectivo arribo a la isla se efectuará entre el 16 y el 17 de abril.

“Si bien los precios del petróleo y la gasolina se desploman en todo el mundo, se disparan en Venezuela debido a la escasez, ya que la refinación del petróleo prioriza el combustible gratuito para Cuba”, comentó Tankers Trakers en Twitter.

“Las exportaciones de petróleo crudo de Venezuela caen aún más, ya que se estima que la demanda mundial de petróleo disminuirá un 30% debido al Covid-19”, agregó.

