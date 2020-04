A sus 99 años, simpático héroe de guerra recauda fondos en andadera para el coronavirus (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un gesto admirable por parte de un veterano de la segunda guerra mundial ha conmocionado el mundo a sus 99 años con una campaña para agradecer a los trabajadores de la salud recolectando millones de libras en Reino Unido.

lapatilla.com

Tom Moore, se propuso completar cien vueltas en el patio de su casa con ayuda de su andadera antes de cumplir 100 años el 30 de abril, acción que comenzó como un reto para agradecerle a los servidores de la salud en Reino Unido tras atenderlo cuando enfermó de cáncer y ahora están apoyando con la pandemia del Covid-19, indicó AFP.

En principio la meta era recolectar 1000 libras, sin embargo, su campaña se viralizó por TV llegando a miles de personas y actualmente lleva ocho millones de libras y contando.

Moore, asegura que los trabajadores del sector salud en su país merecen cada centavo, “Habré hecho las 100 vueltas mañana… Continuaré caminando mientras la gente continúa dando dinero al NHS” expresó.

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes. https://t.co/M1dkvoV3kE

‘I will have done the 100 laps tomorrow… I’ll continue walking while people continue to give money to the NHS’ – Captain Thomas Moore has now raised over £8 million for the NHS by doing laps of his garden before his 100th birthday.

More about Tom here: https://t.co/sPVsm4CWMk pic.twitter.com/TxaVMiYnem

— SkyNews (@SkyNews) April 15, 2020