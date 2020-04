Comando Sur detalla como Nicolás Maduro ha comprado “la lealtad” de generales 

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este miércoles, el Comando Sur de Estados Unidos, detalló como Nicolás Maduro ha comprado la lealtad del Alto Mando Militar, pese a estar en una debacle económica.

A través de la cuenta en la red social Twitter, la organización americana ha detallado que según una investigación del Proyecto de Denuncia de Corrupción y Crimen Organizado han puesto en evidencia “las relaciones financieras entre el régimen de Maduro y generales venezolanos con vínculos con empresas privadas.

Un @OCCRP La investigación ha expuesto las relaciones financieras íntimas entre el gobierno de Maduro y #Venezuela generales con vínculos con empresas privadas. Los analistas dicen que el régimen utilizó recompensas financieras para garantizar la lealtad a medida que el país se deterioraba.

An @OCCRP investigation has exposed the intimate financial relationships between the Maduro gov't & #Venezuela generals w/ties to private companies. Analysts say the regime used financial rewards to ensure loyalty as the country deteriorated. https://t.co/lFLcmRFSE8

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 15, 2020