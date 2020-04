El ambicioso proyecto de la Nasa con un cráter gigante en la Luna

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La semana pasada, la NASA publicó una nueva propuesta científica que sugiere que un gran cráter lunar debería convertirse en un gran radiotelescopio. Según la NASA, habría múltiples beneficios tener un radiotelescopio en la Luna, que dice que los telescopios en órbita y terrestres están sujetos a interferencias y más. El telescopio de cráter, si alguna vez llega al punto de ser un proyecto real, involucraría robots constructores.

Por Slashgear

La NASA ha otorgado subvenciones para una variedad de propuestas espaciales, una de las cuales es la idea de convertir un cráter lunar de 1.8 a 3.1 millas en un radiotelescopio de longitud de onda ultra larga que tendría un poco más de media milla de ancho. El telescopio estaría ubicado al otro lado de la Luna, ofreciendo lo que la agencia espacial dice que serían “tremendas ventajas”.

Este telescopio se llamaría el radiotelescopio del cráter lunar (LCRT) y podría construirse con una malla de alambre que se coloca utilizando robots DuAxel para escalar paredes. La malla se usaría para crear un reflector de tapa esférica, que podría convertirse en el radiotelescopio de mayor apertura en todo el Sistema Solar.

