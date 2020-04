Elizabeth Warren apoya la candidatura de Biden a la presidencia de EEUU

Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts que aspiraba a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales, ha apoyado oficialmente la candidatura del exvicepresidente Joseph Biden en los comicios de noviembre.

Por RT

“En este momento de crisis es más importante que nunca que el próximo presidente restaure la fe de los estadounidenses en un gobierno bueno y eficaz”, afirma la senadora en un tuit. A continuación recuerda que Joe Biden contribuyó a “la reconstrucción de nuestra nación” (durante la presidencia de Barack Obama). Por lo tanto, le “enorgullece respaldar” a Biden en su campaña.

El 14 de abril el exmandatario Barack Obama respaldó oficialmente la candidatura de su exvicepresidente para la carrera presidencial de 2020. El senador por el estado de Vermont y precandidato retirado del Partido Demócrata, Bernie Sanders, también anunció su apoyo a su exrival durante una aparición sorpresa en la transmisión en vivo de Biden.

Warren finalizó su campaña electoral el 5 de marzo pasado. La política anunció su decisión en una llamada con el personal de su campaña electoral.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020